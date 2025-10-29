El Senado de la República Mexicana decidió ampliar el home office legislativo el 1 de octubre de 2025, es decir, días antes de la polémica protagonizada por el diputado federal Cuauhtémoc Blanco.

Aunque hubo algunos senadores que rechazaron la idea, el Senado ahora podrá sesionar a distancia o de forma semipresencial reformas que tendrán que ver con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Senado amplía el home office y ahora podrá sesionar reformas a la Constitución Política

Mientras la polémica en la Cámara de Diputados sigue luego de la exhibición de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel mientras sesionaba, en el Senado ya hasta se amplió el home office.

Según Juan Ortiz en X, el Senado tuvo un cambio oficial el 1 de octubre en su reglamento interno aprobado por la Mesa Directiva del Senado de la República sobre el home office.

La aprobación se dio el 6 de noviembre de 2024, pero fue a casi un año que la modificación se hizo oficial asumiendo que se podrá reformar en modalidad home office en la Constitución del país.

Lo que el Senado aprobó sobre el home office responde a la fracción I de la regla Décima Cuarta donde argumenta:

“No podrán discutirse ni votarse en las reuniones de comisiones a distancia o semipresenciales los siguientes asuntos”. Artículo 14.

Siendo la fracción I la que tuvo una incorporación sobre reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos salvo:

“Que se trata de dictámenes que propongan el desechamiento de iniciativas o minutas enviadas por la colegisladora”. Modificación al artículo 14.

Modificación en el Senado sobre el home office. (Especial)

Es decir, el Senado podrá aprobar reformar la Constitución en modalidad home office, siempre y cuando el objetivo sea el rechazo de una propuesta, no cambiar la Constitución en sí misma.

Lo señalado explica que solo un miembro de Movimiento Ciudadano (MC) rechazó la propuesta hecha por la Mesa Directiva, de modo que el estatuto fue modificado.

La publicación se dio 19 días después de que Cuauhtémoc Blanco fuera captado jugando pádel y sin saber de qué trataba la sesión a la que fue acudió en home office.