Luego de la única asistencia presencial de Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo (PT) a la Comisión de Presupuesto, la presidenta justificó la ausencia de los diputados en San Lázaro.

Mery Pozos, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión de Presupuesto argumentó que Reginaldo Sandoval también ha tomado home office.

Mery Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto, habla sobre ausencia de diputados en sesión

Una fotografía de Reginaldo Sandoval siendo el único presente en la sesión de Comisión de Presupuesto se volvió viral siendo Mery Pozos quien salió a justificar el actuar de los diputados.

Mery Pozos también fue señalada por Regional Sandoval, asegurando que ni ella que es la presidenta de la Comisión de Presupuesto fue a la sesión de forma presencial.

Ante ello, en una entrevista con Azucena Uresti, Mery Pozos justificó la ausencia de diputados apuntando a que se debió a una sesión que se avisó con 48 horas de anticipación.

Por otra parte, explicó que fue una sesión extraordinaria en jueves que duró 10 minutos señalando que regularmente diputados se van a sus Estados ese día, por lo que muchos no pueden cancelar vuelos e ir presencial.

“Fue día jueves por la noche, nosotros sesionamos martes y miércoles (...) Los jueves muchos diputados regresan a sus Estados, incluída yo que soy de Jalisco. Fue una sesión extraordinaria, incluso la citamos con menos de 48 horas de anticipación”. Mery Pozos, diputada.

Mery Pozos también acusó que quien dio la sala otorgó una muy grande sabiendo que la ausencia iba a ser mucha, especificando que podían haber dado una más pequeña mostrando las 46 personas conectadas discutiendo el tema.

Asimismo, señaló que ni el diputado Reginaldo Sandoval estaba puesto para ir de forma presencial, pero de última hora llegó a San Lázaro acusando que hasta él ha tomado el home office.