La cuenta de TikTok de Semovi CDMX fue objeto de un nuevo hackeo en el que los autores ya están haciendo de las suyas con un cambio de nombre y hasta videos publicados.

Hackeo a cuenta de Semovi CDMX (Especial)

Así se puede observar hasta la tarde del miércoles 8 de abril, pues se aprecia que la cuenta oficial de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México tiene el nombre de “LaSEMUEVEALV“.

Cabe destacar que se trata de la segunda ocasión en apenas 15 días que el perfil de la dependencia del gobierno capitalino es “secuestrada” y modificada.

TikTok de Semovi CDMX sufre hackeo; cambian nombre y foto de perfil

Como parte de una posible protesta, la cuenta de TikTok de Semovi CDMX sufrió un hackeo durante el cual ya le cambiaron el nombre de usuario y la foto de perfil.

En una revisión del espacio digital, se observa que se le puso el nombre de usuario de “LaSEMUEVEALV” y la foto es una licencia de conducir apócrifa del titular de la dependencia, Héctor Ulises García Nieto.

Hackeo a cuenta de Semovi CDMX (Especial)

De hecho, la imagen que se colocó como identificador del perfil, corresponde a un cartel que se usó durante una protesta de ciclistas en la CDMX por los casos de incidentes viales.

En el cartel, se muestra la fotografía de Héctor Ulises García Nieto junto a datos como la cantidad de personas que han muerto en accidentes viales a lo largo de su administración.

Cabe destacar que hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad o funcionario ha emitido algún pronunciamiento relacionado con el hackeo a la cuenta de TikTok de Semovi CDMX.

Hackeo a TikTok de Semovi CDMX ocurre a 15 días de un primer ataque

El hackeo a la cuenta de TikTok de Semovi CDMX detectado el 8 de abril, ocurre a tan solo un par de semanas que se registró un primer “secuestro” contra el perfil de la dependencia.

En torno al hackeo, reportes señalan que se ejecutó en medio de problemas internos en Semovi CDMX por los que han ocurrido diversas renuncias en el área de comunicación social.

En específico, se establece que de julio de 2025 y hasta la fecha, han salido 9 funcionarios de la dependencia, ellas los titulares de la Dirección y Subdirección de Comunicación Social.

Por lo ocurrido, Héctor Ulises García Nieto declaró en marzo de 2026 que sí se tenía conocimiento de los hechos que se denunciaron ante la policía cibernética, pero no habló de las renuncias.