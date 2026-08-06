La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha integrado el uso de drones para la dispersión de semillas como una herramienta innovadora en los esfuerzos de reforestación del país.

En entrevista con López-Dóriga, Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, señaló que el uso de dron y semillas será un proyecto piloto en la próxima jornada de reforestación y se evaluará su efectividad.

Semarnat revela que dron dispersará semillas en próxima jornada de reforestación

La Semarnat anunció que el próximo domingo 9 de agosto se realizará la Jornada Nacional de Reforestación 2026, en la que se prevé la participación de 235 mil 97 personas en toda la República Mexicana.

Entre las actividades que se realizarán en la jornada, Alicia Bárcena reveló que se utilizarán drones para dispersar semillas en ciertas zonas, aunque esto es solo un proyecto piloto por el momento.

Semarnat apuesta por la tecnología para reforestar con un dron y semillas (Cortesía )

Alicia Bárcena detalló que el uso de dron y semillas ha funcionado en ciertos lugares de la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, se pondrá a prueba en otras regiones, evaluando la supervivencia de las plantas.

La titular de la Semarnat reiteró que el interés principal no es sólo la dispersión de semillas o la plantación, sino que se debe garantizar que la vegetación realmente prospere en el terreno.

Para lo anterior, la Semarnat busca la participación activa de ejidos y comunidades, pues cerca del 60% de los ecosistemas forestales se encuentran en su territorio y el cuidado de las áreas es fundamental.

El uso de dron y semillas parte de un plan anual que se llevará a cabo cada segundo domingo de agosto, buscando institucionalizar las labores de recuperación de bosques y selvas frente a los desafíos de la deforestación y la tala ilegal.