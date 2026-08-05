Claudia Sheinbaum compartió detalles sobre el arranque de la Jornada Nacional de Reforestación que tiene el objetivo de llegar a las mil 500 millones de hectáreas reforestadas para el 2030.

La mandataria expuso que no solo es importante la reforestación por el gobierno federal, sino que también invita a los mexicanos a sumarse en pro del medio ambiente.

Jornada Nacional de Reforestación será inaugurada por Claudia Sheinbaum en Puebla

Tras informarse en la conferencia del pueblo de hoy 5 de agosto de 2026, sobre la Jornada Nacional de Reforestación, Claudia Sheinbaum detalló que la inauguración se realizará en el estado de Puebla con Alejandro Armenta.

Debido a que la presidenta estará el fin de semana en Puebla, se eligió el domingo 9 de agosto como la fecha para dar inicio a esta Jornada Nacional de Reforestación en el Parque Nacional Izta-Popo.

Este parque es conocido por ser la zona del Paso de Cortés, un sendero que une al volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Está conformado por alrededor de 40 mil hectáreas ubicadas entre Puebla, Estado de México y Morelos.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum argumentó que aunque la reforestación estaba en manos del gobierno federal y los sembradores, ahora desea que los mexicanos se sumen “a este esfuerzo”.