El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, emitió un comunicado oficial en respuesta a los anuncios públicos realizados por representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Segob reafirmó como una prioridad absoluta la salvaguarda de los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda la ciudadanía.

Por consiguiente, se garantiza de manera formal que los integrantes de la caravana organizada por este movimiento social podrán desplazarse sin restricciones por el territorio nacional.

Asimismo, la institución gubernamental asegura la protección plena para que los participantes ejerzan su libertad de expresión, compartan sus opiniones y realicen actividades de reunión colectiva.

Segob garantiza libre tránsito, expresión y manifestación al EZLN rumbo a CDMX (@SEGOB_mx / X )

Segob garantiza el libre tránsito, la libertad de expresión y los derechos humanos de la caravana del EZLN

A través de un comunicado oficial emitido ante el anuncio de la movilización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (‘Gira por la Vida, capítulo México’), la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que la protección de los derechos humanos es una prioridad federal.

En su posicionamiento, la dependencia garantizó tres derechos fundamentales para todas las personas que participan en la caravana:

Libre tránsito: El derecho a desplazarse sin restricciones por todo el territorio nacional. Libertad de expresión y manifestación: La garantía para exponer abiertamente sus ideas, opiniones y posicionamientos públicos. Reunión y organización: El derecho a congregarse, estructurarse y participar activamente en tareas colectivas.

Segob concluyó refrendando su compromiso con el respeto a las libertades democráticas y a la pluralidad de expresiones en el país.

EZLN se desplaza desde Chiapas hacia la CDMX para reunirse con colectivos de madres buscadoras

La caravana del EZNL está conformada por entre 1,530 y 1,551 zapatistas que salieron el sábado 28 de noviembre desde el Centro Indígena de Capacitación Integral en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a bordo de 35 autobuses.

En el grupo viajan entre 25 y 27 niñas y niños acompañados de sus madres. Todos los participantes portan chalecos de seguridad verde fosforescente con la leyenda “Gira por la vida. 2026, Ciudad de México. Delegación zapatista”.

El objetivo central de la ‘Gira por la Vida’ es solidarizarse y sostener reuniones de trabajo con colectivos de familias de personas desaparecidas, llevando consigo fichas de búsqueda durante su trayecto por varias entidades del país.

La movilización también marca la conmemoración de los 33 años del levantamiento armado zapatista.

EZLN rumbo a CDMX (Tomada de video)

Se prevé su llegada a la capital el domingo por la mañana y una estancia aproximada de un mes (con retorno programado para la primera semana de enero de 2027).

Por acuerdo de la Comandancia General, el Capitán Insurgente Marcos no viajó y permanece en Chiapas para vigilar el territorio y atender posibles provocaciones o situaciones de hostigamiento.