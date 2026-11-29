Un contingente de mil 530 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) salió de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México (CDMX) para reunirse con madres buscadoras.

La movilización comenzó este sábado 28 de noviembre, alrededor de las 17:00 horas, desde las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral y se prevé su llegada a CDMX este domingo 29.

Contingente de mil 530 zapatista sale de Chiapas rumbo a CDMX en apoyo a madres buscadoras

Como parte de la denominada Gira por la Vida. Capítulo México: Encuentro Abrazo con Familias Buscadoras, mil 530 zapatistas salieron de Chiapas para concentrarse en CDMX junto a otros contingentes.

EZLN: contingente de mil 530 zapatistas viaja de Chiapas a CDMX por madres buscadoras (Cuartoscuro / Isabel Mateos Hinojosa)

La delegación del EZLN está integrada por hombres y mujeres provenientes de 12 caracoles zapatistas, quienes salieron desde las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI)-Universidad de la Tierra.

El objetivo principal del viaje es reunirse con madres buscadoras de personas desaparecidas para escuchar sus testimonios, expresarles solidaridad y visibilizar la problemática que se enfrentan en México.

Los encuentros contemplan la participación de colectivos y familiares provenientes de 27 entidades de México. Integrantes del EZLN sostuvieron reuniones privadas con diversos colectivos en Chiapas previo a su viaje.

El contingente zapatista se instalará en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, donde se desarrollarán las actividades previstas.

De acuerdo con la información, los zapatistas permanecerán en la CDMX hasta el 1 de enero de 2027, fecha en la que conmemorarán el 33 aniversario del levantamiento armado de 1994.