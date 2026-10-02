Alrededor de 500 soldados estadounidenses serán desplegados en el estado de Texas, Estados Unidos, luego de que se registraran disparos provenientes de México.

De acuerdo con News Nacion, el ejército estadounidense está trasladando agentes a la frontera con el Río Bravo ante el reporte de un ataque a la Guardia Costera cerca de Garceno, Texas.

Despliegan 500 soldados en Texas tras ataque a la Guardia Costera

El ejército de Estados Unidos inició el despliegue de 500 soldados en el Valle del Río Grande, Texas, luego de que presuntos integrantes de un cártel del narcotráfico dispararon contra una embarcación de la Guardia Costera.

De acuerdo con los reportes, el pasado 26 de septiembre, elementos de la Guardia Costera en Río Grande fue atacada con disparos provenientes de la frontera con México, en las inmediación de Garceno.

Esto mientras se realizaban operaciones conjuntas con autoridades mexicanas en el Río Bravo.

En este sentido, medios locales resaltaron que las autoridades, las tropas están siendo trasladadas en helicópteros Chinook a las islas del Río Grande, para iniciar un operativo de seguridad.

Guardia Costera de Estados Unidos responde ataque; no hay heridos

Por otra parte, se compartió que la Guardia Costera de Estados Unidos respondió a los ataques que se originaron desde la frontera con México.

Asimismo, resaltó que no se reportaron heridos o lesionados en los miembros de la Guardia Costera pese a los ataques.

Además, se informó que no se reportaron daños en los equipos o embarcaciones de la Guardia Costera durante el ataque.