Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura, habló sobre el acuerdo alcanzado con los agricultores y dio importantes cifras del desplome internacional del maíz.

En entrevista con López-Dóriga, el secretario Julio Berdegué Sacristán explicó que el desplome internacional del precio del maíz blanco ha afectado considerablemente al campo mexicano.

Cifras sobre el desplome internacional de precios de maíz. (Cuartoscuro / Secretarías de Estado)

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura, da cifras del desplome internacional del maíz

El secretario Julio Berdegué Sacristán detalló que el precio del maíz se ha desplomado un 21% a nivel internacional y ha llegado a un precio de entre 4 mil 800 y 4 mil 900 pesos.

Cabe mencionar que estas cifras las dio al hablar de que los agricultores pedían apoyos por 7 mil 200 pesos, pero los cálculos “no salían” debido al desplome del precio a nivel internacional.

Respecto al acuerdo que se llegó con los agricultores, Julio Berdegué Sacristán mencionó que no hay una cifra establecida para cada tonelada, pero sí un apoyo de 950 pesos por cada una.

Al no existir un precio base, esto permitirá que los agricultores negocien sus precios con los compradores y puedan cubrir sus gastos de producción y obtener una “modesta” ganancia.