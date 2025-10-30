Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura, informó que el programa para el bienestar Cosechando Soberanía se ampliará a productores comerciales.
En entrevista con López-Dóriga, Julio Berdegué reveló que, como parte del apoyo a los agricultores, el programa Cosechando Soberanía ya no solo será para pequeños productores.
Programa Cosechando Soberanía ampliará su apoyo a productores comerciales
En apoyo a los agricultores, Cosechando Soberanía ampliará su apoyo a productores comerciales de maíz, pues ahora solo aplica para quienes tienen pequeños y medianos cultivos.
Cosechando Soberanía es un crédito que otorga a productores locales el gobierno con una tasa de interés no superior al 9%, casi la mitad de los niveles que manejan los bancos.
De acuerdo con la información, estos créditos pueden ser de hasta un millón 300 mil pesos y están divididos en los siguientes seis segmentos:
- 30 mil pesos
- 80 mil pesos
- 250 mil pesos
- Máximo 275 mil pesos para productores y productoras de leche
- Máximo 300 mil pesos para pescadores y pescadoras
- Un millón 300 mil pesos
Julio Berdegué Sacristán resaltó que un gran beneficio que tendrán los agricultores con este crédito es que al adquirirlo se vuelven beneficiarios de un seguro agropecuario.