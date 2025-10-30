Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura, informó que el programa para el bienestar Cosechando Soberanía se ampliará a productores comerciales.

En entrevista con López-Dóriga, Julio Berdegué reveló que, como parte del apoyo a los agricultores, el programa Cosechando Soberanía ya no solo será para pequeños productores.

Julio Berdegué anuncia acuerdo histórico sobre el precio del maíz blanco (Especial)

Programa Cosechando Soberanía ampliará su apoyo a productores comerciales

En apoyo a los agricultores, Cosechando Soberanía ampliará su apoyo a productores comerciales de maíz, pues ahora solo aplica para quienes tienen pequeños y medianos cultivos.

Cosechando Soberanía es un crédito que otorga a productores locales el gobierno con una tasa de interés no superior al 9%, casi la mitad de los niveles que manejan los bancos.

De acuerdo con la información, estos créditos pueden ser de hasta un millón 300 mil pesos y están divididos en los siguientes seis segmentos:

30 mil pesos

80 mil pesos

250 mil pesos

Máximo 275 mil pesos para productores y productoras de leche

Máximo 300 mil pesos para pescadores y pescadoras

Un millón 300 mil pesos

Julio Berdegué Sacristán resaltó que un gran beneficio que tendrán los agricultores con este crédito es que al adquirirlo se vuelven beneficiarios de un seguro agropecuario.