Moisés Arredondo Sandoval, representante de agricultores de Chapala, en el estado de Michoacán, negó que los trabajadores del campo de esta región hayan firmado el acuerdo con el gobierno.

Este miércoles 29 de octubre se anunció que los agricultores habían retirado los bloqueos luego de llegar a un acuerdo; sin embargo, Moisés Arredondo Sandoval negó estar de acuerdo.

Bloqueos de agricultores en Michoacán, Guanajuato y Jalisco (Fernando Carranza García/Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

En entrevista con López-Dóriga, Moisés Arredondo Sandoval, representante de agricultores de Chapala explicó porque no han aceptado el acuerdo que el gobierno les ofrece.

De acuerdo con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, el acuerdo plantea un apoyo de 950 pesos extra al precio estipulado por tonelada de maíz, pero solo aplicaría para un millón 400 mil toneladas.

Ante esto, el representante de agricultores de Chapala dijo que ellos buscan que el apoyo se aplique para los 7 millones de toneladas que se esperan de la cosecha de primavera-verano.