La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció la reapertura de carreteras federales luego de que productores de maíz y autoridades federales en la Secretaría de Gobernación llegaron a un acuerdo sobre precios por tonelada.

La SICT, en conjunto con Caminos y Puentes Federales (Capufe) dieron a conocer la lista completa de catterertas liberadas y recomendaron a los usuarios dar seguimiento al estado de las autopistas y carreteras mediante sus redes sociales y en las comunicaciones oficiales del gobierno de México, luego de los bloqueos que duraron cais tres días.

La Dirección General de Desarrollo Carretero de la SICT informó sobre que en Michoacán y Guanajuato ha sido liberada una vialidad por agricultores, mientras en Jalisco cinco vialidades con varios puntos en su trayecto:

Carreteras liberadas tras bloqueos de agricultores de maíz en Jalisco, Michoacán y Guanajuato

Michoacán:

Vista Hermosa (km 390) se liberan bloqueos ambos sentidos vía troncal, queda liberado y reinicia cobro de peaje normalizado. Sin retenciones.

Guanajuato:

Carretera federal 51 Comonfort en el tramo Libramiento Comonfort -San Miguel de Allende, a la altura de la gasolinera La Pirámide.

Jalisco:

Morelia-Guadalajara:

Entronque Acatlán (km 118+900), donde confluyen la Autopista Guadalajara-Colima

Carretera libre a Colima por Acatlán

Carretera Guadalajara-Barra de Navidad

Jiquilpan-Colima.

Entronque del Macrolibramiento de Guadalajara (km 121+500)

Guadalajara-Tepic:

A la altura del Tecnology Park, (km 112+000).

Santa Rosa-La Barca:

Ocotlán (km 49+100)

Autopista México-Guadalajara:

Plaza de Cobro Ocotlán (km 426+000)

Zapotlán del Rey (km 446+000)

Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno:

Plaza de cobro Tepatitlán (km 40.5)

La autopista 80D Zapotlanejo – Lagos Tepatitlán Km 40+760

Libramiento Sur de Guadalajara Chapala Km 37+900

Libramiento Sur de Guadalajara La Laja Km 6+525

Guadalajara Tepic Km 0+000

Gobierno de Claudia Sheinbaum dará apoyo de 800 pesos por tonelada a productores de maíz

Cabe recordar que el acuerdo al que llegaron autoridades federales en la Secretaría de Gobernación y agricultores de maíz contempla un apoyo de 800 pesos por tonelada por parte del gobierno federal y de 150 pesos por tonelada por parte de cada estado.

El precio base que se ha promovido sin que sea definitivo porque buscarán mejorarlo en la industria es de cinco mil 200 pesos por tonelada, equivalente a los costos de producción.

De esta manera, el precio de tonelada actualmente se contempla en seis mil 150 pesos .

El planteamiento inicial de los productores de maíz y que los llevó a bloquear autopistas y carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán era de siete mil 200 pesos por tonelada.