El secretario de Salud, el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, pide a la población vacunarse contra el sarampión recordando que un caso puede desencadenar el contagio.

Asimismo, Stalnikowitz señaló los grupos en la población que son importantes para que reciban la vacunación contra el sarampión.

Secretaría de Salud pide a la población vacunarse contra el sarampión

Para empezar el año con medidas de prevención, el titular de la Secretaría de Salud recordó la importancia de contar con el esquema de vacunación contra el sarampión completo.

Según los datos dados por la Secretaría, hasta diciembre de 2025 hubieron 5 mil 860 casos confirmados por sarampión, siendo 24 las muertes que se ocasionaron por ello.

Ante ello, el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz recordó a la población que un solo caso de sarampión puede comenzar con el contagio, de modo que pidió estar al pendiente de la vacuna y sus esquemas para saber si el esquema estaba completo.

“El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existe, basta un solo caso para desencadenar brotes que ponen en riesgo a niñas, niños, adolescentes y adultos no vacunados”. David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud.

Por otra parte, recordó que en caso de que por las fechas decembrinas se vaya a estar en otro estado, lo recomendable es vacunarse, sobre todo si en este hay casos activos de sarampión.

Estos son los grupos vulnerables que deben vacunarse contra el sarampión

Ante la petición del titular de la Secretaría de Salud, Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, sobre las vacunas del sarampión, dio a conocer los grupos que deberán vacunarse:

12 y 18 meses de edad

6, 12 y 18 meses de edad en zonas con casos activos

1 a 9 años de edad, verificar y actualizar esquemas de vacunación

Trabajadores del sector salud

Personal escolar

Cuidadores

10 hasta 49 años que no tengan su esquema de vacunación completo o no recuerden este

Por otra parte, recordó que las vacunas contra el sarampión están disponibles en todos los centro de salud de México. Además de que son gratuitas.