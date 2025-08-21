La cifra de muertos a causa del sarampión en México aumentó en Chihuahua; esta es la cantidad de víctimas mortales.

México atraviesa un acelerado crecimiento de casos de sarampión, por lo que las autoridades sanitarias han hecho un llamado a completar los esquemas de vacunación.

El sarampión se considera una de las enfermedades virales más contagiosas, que afecta principalmente a niños o recién nacidos.

Sarampión en México: Aumenta número de muertos en Chihuahua

La Secretaría de Salud del gobierno de México presenta el Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2025, ante el incremento de casos de la enfermedad en el país.

Hasta el reporte de ayer 19 de agosto de 2025, el gobierno federal detectó 4 mil 164 casos confirmados en todo México en lo que va del año, de los que 3 mil 872 se concentran en Chihuahua, con 129 de ellos activos y 11 hospitalizados.

Al ser Chihuahua el estado más afectado por la enfermedad, también es la entidad donde ha aumentado la cifra de muertos.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, al 19 de agosto de 2025 ya hay 15 muertos por sarampión, 14 en Chihuahua (la mayoría de la comunidad rarámuri) y uno en Sonora.

Lamentablemente entre las personas fallecidas a causa de la enfermedad se encuentran menores de edad, pues la víctima número 14 tenía 15 años.

Sarampión en Chihuahua. (Michelle rojas)

Los casos de sarampión por grupos de edad en México; niños entre los más afectados

El Informe Diario del Brote de Sarampión en México del 19 de agosto de 2025, señaló que e n las últimas 24 horas se sumaron 24 nuevos casos .

Asimismo desglosó por grupos de edad la cantidad reportada de los casos confirmados acumulados de sarampión hasta la fecha, en 21 estados y 89 municipios:

978 casos corresponden al grupo de edad de 0 a 4 años

362 casos de 5 a 9 años

276 casos de 10 a 14 años

360 casos de 15 a 19 años

434 casos de 20 a 24 años

557 casos de 25 a 29 años

454 casos de 30 a 34 años

324 casos de 35 a 39 años

183 casos de 40 a 44 años

125 casos de 45 a 49 años

81 casos de 50 a 54 años

19 casos de 55 a 59 años

7 casos de 60 a 64 años

4 casos de 65 años y más

Estas cifras demuestran que los recién nacidos, niños y adolescentes son de los grupos más afectado por el sarampión en México, pues de los 4 mil 164 casos, 1 mil 976 afectados son de 0 a 19 años de edad.