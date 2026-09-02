Claudia Sheinbaum abordó la situación de adolescentes desaparecidos reclutados por el narcotráfico y afirmó que, aun cuando participen en delitos, pueden ser considerados víctimas.

“A veces, aunque hayan cometido un delito, se les considera víctimas” Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera del 2 de septiembre de 2026, la presidenta de México explicó que corresponde a las fiscalías determinar la situación jurídica de cada menor de edad, pero subrayó que “se les considera víctimas”.

Claudia Sheibaum fue cuestionada por el caso de Chuchito Nini, adolescente de 15 años abatido junto al líder criminal R5 en Tocumbo, Michoacán.

“Se les considera víctimas”, dice Sheinbaum sobre adolescentes

Claudia Sheinbaum puntualizó que un menor de edad desaparecido e involucrado con un grupo criminal no necesariamente deja de ser considerado víctima por haber cometido un delito.

De acuerdo con Sheinbaum, la determinación corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) o a las fiscalías estatales, según las circunstancias específicas de cada caso.

La presidenta hizo referencia al caso de “Chuchito Nini”, adolescente de 15 años que fue abatido junto con el presunto líder de Los Reyes, identificado como “El R5”, durante un operativo en Tocumbo, Michoacán.

Chuchito Nini, el escolta de 15 años del R5 (Especial)

El señalamiento de Sheinbaum pone nuevamente sobre la mesa la situación de los menores desaparecidos y reclutados por el crimen organizado, particularmente cuando existe una posible participación en actividades delictivas y, al mismo tiempo, condiciones de vulnerabilidad o reclutamiento.

La mandataria enfatizó que no corresponde al Ejecutivo determinar de manera general si estos adolescentes son víctimas o responsables de un delito, pues cada caso debe ser analizado por las autoridades ministeriales correspondientes.