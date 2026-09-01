La marca de tenis Saucony acordó reparar el daño ocasionado después de que su publicidad cubriera fotografías de personas desaparecidas colocadas por el colectivo La Pega en Paseo de la Reforma, en la CDMX.

“Desde La Pega agradecemos a todas las personas que compartieron sus fotografías, participaron en la intervención y acompañaron el proceso después de que las fotos colocadas por nuestrxs compañerxs fotoperiodistas fueran cubiertas por publicidad.” La Pega

De acuerdo con el colectivo, los anuncios fueron colocados durante la madrugada del 30 de agosto sobre la intervención fotográfica realizada por fotoperiodistas y personas participantes, lo que generó cuestionamientos debido al contexto de desapariciones que atraviesa México.

Saucony pide disculpas tras cubrir carteles de desaparecidos en CDMX (La Pega )

Saucony ofrecerá espacios para fichas de búsqueda

A través de un comunicado difundido en redes sociales, La Pega informó que Saucony México se acercó al colectivo con disposición al diálogo y para plantear una reparación por la afectación ocasionada.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra que la marca pagará la reimpresión y colocación de las fotografías dañadas, además de proporcionar espacios publicitarios para colocar nuevamente las imágenes y fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

“La marca se ha acercado a nosotrxs con disposición al diálogo y a reparar la afectación ocasionada, brindándonos espacios publicitarios para colocar fichas de búsqueda de personas desaparecidas y nuevamente las fotografías que se vieron dañadas; el costo de la impresión y colocación propusieron corriera por su cuenta como forma de reparación. Así como ofrecer una disculpa pública a La Pega, Ixs fotógrafxs participantes y a las familias y colectivos de buscadores.” La Pega

Asimismo, Saucony ofreció una disculpa pública dirigida a La Pega, a los fotoperiodistas que participaron en la intervención y a las familias y colectivos de personas buscadoras.

La Pega señaló que, pese a los cuestionamientos y a los intentos por deslegitimar su postura, valoran el acercamiento de la marca y esperan que los compromisos se concreten.

El colectivo destacó que la reparación debe realizarse de manera responsable y respetuosa con la memoria, dignidad y lucha de las familias que buscan a sus seres queridos.