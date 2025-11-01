El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, en coordinación con el Gobierno de Michoacán, dio a conocer la mecánica operativa del apoyo complementario al precio del maíz, que será de 950 pesos por tonelada, según lo anunciado el pasado 29 de octubre.

Gobierno de México y Michoacán fortalecen apoyo a productores de maíz

El Gobierno federal aportará 800 pesos por tonelada, mientras que Michoacán sumará 150 pesos, en un esquema dirigido a productores de hasta 20 hectáreas, que representan el 98 por ciento de las unidades productivas de la entidad.

Productores de maíz en Michoacán recibirán apoyo complementario.

Como parte del acuerdo, se instalará una mesa de diálogo entre productores y compradores para establecer mejores condiciones de venta y precios durante la cosecha.

Los requisitos y procedimientos para acceder al apoyo pueden consultarse en el portal oficial: www.suri.agricultura.gob.mx:8003/tramite-linea?comp=TAXONOMIA_1376

Esta acción coordinada entre los gobiernos federal y estatal busca garantizar un precio competitivo para el maíz en un contexto internacional adverso y maximizar el ingreso de las y los productores michoacanos.