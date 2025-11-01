El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, en coordinación con el Gobierno de Michoacán, dio a conocer la mecánica operativa del apoyo complementario al precio del maíz, que será de 950 pesos por tonelada, según lo anunciado el pasado 29 de octubre.

Gobierno de México y Michoacán fortalecen apoyo a productores de maíz

El Gobierno federal aportará 800 pesos por tonelada, mientras que Michoacán sumará 150 pesos, en un esquema dirigido a productores de hasta 20 hectáreas, que representan el 98 por ciento de las unidades productivas de la entidad.

Productores de maíz en Michoacán recibirán apoyo complementario. (Cortesía )

Como parte del acuerdo, se instalará una mesa de diálogo entre productores y compradores para establecer mejores condiciones de venta y precios durante la cosecha.

Los requisitos y procedimientos para acceder al apoyo pueden consultarse en el portal oficial: www.suri.agricultura.gob.mx:8003/tramite-linea?comp=TAXONOMIA_1376

Esta acción coordinada entre los gobiernos federal y estatal busca garantizar un precio competitivo para el maíz en un contexto internacional adverso y maximizar el ingreso de las y los productores michoacanos.