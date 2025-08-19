La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programada su ultima sesión antes de que entre la nueva Corte votada en las elecciones 2025. Te invitamos a seguir en vivo la última sesión de la actual Corte hoy 19 de agosto.

Se trata de una sesión extraordinaria, pues la última oficial fue la del 13 de agosto, lo cual ha generado cuestionamientos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta sesión extraordinaria de la SCJN ya alista seis asuntos, a menos que se modifique la orden del día, la cual iniciará a las 11:30 horas.

SCJN: Los 6 asuntos en materia electoral a resolver en la última sesión

Esta última sesión del Pleno de la SCJN tiene el objetivo de “desahogar juicios pendientes de resolución” y son:

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Decreto 55/2025, por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de reforma al Poder Judicial, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 5 de marzo de 2025 (Ponencia de la ministra Loretta Ortíz Ahlf). JUICIO DE INCONFORMIDAD EN MATERIA ELECTORAL promovido por Jesús Karina Almada Rábago y otras personas, en contra de los resultados del cómputo nacional de la elección de Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría (Ponencia de la ministra Loretta Ortíz Ahlf). JUICIO DE INCONFORMIDAD EN MATERIA ELECTORAL promovido por Raúl Angulo Garfias y otras personas, en contra de los resultados del cómputo nacional de la elección de Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría (Ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama) JUICIO DE INCONFORMIDAD EN MATERIA ELECTORAL promovido por Dalel Pedraza Velázquez, en contra de los resultados del cómputo nacional de la elección de Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría (Ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo). JUICIO DE INCONFORMIDAD EN MATERIA ELECTORAL promovido por Omar Rostro Hernández, en contra de los resultados del cómputo nacional de la elección de Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría (Ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán). VARIOS relativo al DICTAMEN QUE CONTIENE EL CÓMPUTO FINAL DE LA ELECCIÓN CORRESPONDIENTE A LAS MAGISTRATURAS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE DICHA ELECCIÓN, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

Última sesión del Pleno de la SCJN ( Cortesía/SCJN)

SCJN justifica abordaje de la reforma judicial

La SCJN justificó que por ser asuntos de materia electoral, los proyectos deberán someterse al Pleno para su resolución dentro de los siguientes cinco días a aquel se se haya agotado el procedimiento, por lo que se obliga a la SCJN alcanzar una resolución del asunto a la brevedad.

La actual Corte de 11 ministros dijo que antes del 28 de agosto deberá resolver sobre las impugnaciones al cómputo nacional de la elección, declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría relacionadas con la elección de Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral el Poder judicial de la Federación (TEPJF).

Analistas han recordado la independencia del Poder Judicial que debe permanecer hasta el último segundo del 31 de agosto de 2025, cuando termina el periodo de la actual SCJN.

Además, señalaron que hasta ese momento Norma Piña seguirá siendo la ministra presidenta de la SCJN.