Arístides Guerrero asistió en silla de ruedas y con oxígeno a la Cámara de Senadores para la toma de protesta como nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La imágenes muestran al ya ministro del máximo tribunal ingresar al recinto legislativo con ayuda de personal de Protección Civil, pues se encontraba en una silla de ruedas y conectado a un equipo para respirar tras sufrir un accidente automovilístico.

Cabe señalar que la noche del lunes 1 de septiembre de 2025 se llevó a cabo en el Senado la toma de protesta a los nuevos 9 ministros que integrarán la SCJN.

SCJN: Arístides Guerrero asistió en silla de ruedas y con oxígeno a la toma de protesta como ministro

El 1 de septiembre en el Senado de la República se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta de los nuevos ministros de la SCJN.

A este evento asistió Arístides Guerrero, quien fue recibido entre aplausos de los asistentes tras ingresar al recinto en silla de ruedas y con oxígeno.

Y es que Arístides Guerrero sufrió un accidente automovilístico la noche del 22 de agosto de 2025, cuando regresaba a la Ciudad de México (CDMX) tras un viaje a Oaxaca donde impartió una conferencia.

A causa de dicho accidente Arístides Guerrero requirió ser intervenido quirúrgicamente, pues resultó con fracturas en el tórax y la nariz.

Debido a las lesiones se generó incertidumbre por si podría o no acudir a la toma de protesta, aunque días después del accidente el aún presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que una inasistencia al evento podría restar solemnidad al inició formal de la SCJN.

Ante esto, y si bien aun se recupera de las graves lesiones que sufrió, Arístides Guerrero rindió protesta de manera presencial como nuevo ministro de la SCJN.