El aspirante a candidato de Va por México, Santiago Creel, acusó “discriminación inversa” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como parte de los ataques presidenciales a su persona.

Santiago Creel dijo que han habido varios ataques en su contra, pero en esta ocasión se centran en su origen, color de piel y color de ojos en el contexto de la asirción a la candidatura de Va por México rumbo a las elecciones 2024.

“Ya han hecho muchas campañas en mi contra, de muchos tipos. En las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mi, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace, porque aquí no todos somos iguales, el pueblo es de él y los de más ni a pueblo llegamos. Entonces es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica de dividir...”

Santiago Creel