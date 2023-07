Enrique de la Madrid, aspirante a la presidencia de Va por México, preguntó cuál es el problema con ser güero luego de que ha sido señalado por su color de piel.

Cabe recordar que Enrique de la Madrid es uno de los 13 aspirantes de Va por México a la presidencia rumbo a las elecciones 2024.

Proceso para el que la oposición definió el método que designará a su candidato presidencial, el cuál es muy similar al de Morena.

Ya que éste también constará de encuestas además de la recaudación de 150 mil firmas por cada aspirante.

Las elecciones 2024 preocupan a Va por México debido a la fuerte presencia que ya tiene Morena sobre el país, pues actualmente gobierna 23 de los 32 estados.

Enrique de la Madrid, aspirante de Va por México, cuestiona cuál es el problema de ser güero

En sus redes sociales, Enrique de la Madrid cuestionó a sus seguidores cuál es el problema de ser güero luego de que ha sido criticado por su color de piel como aspirante a la presidencia.

El presidenciable grabó un video desde Cuyutlán, Colima junto a un habitante de la región llamado Marco, al cual apodan “el güero”.

“A él lo llaman “el güero” y a mí me dicen que estoy demasiado “güero”. ¿Cuál es el problema con ser güero?”, preguntó Enrique de la Madrid a su acompañante.

Ambos coincidieron en que no es ningún problema y que así nacieron; no obstante, Enrique de la Madrid agregó que aunque le falte color, no le falta el amor por México y la pasión para sacar al país adelante.

¿Cuál es el problema de ser guero? Él es Marco de #Cuyutlán, #Colima, y además de ser gueros nos une el amor por el país y las ganas de construir #ElMejorMéxicoPosible. pic.twitter.com/P3W4DXTBk4 — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 16, 2023

Estos son los 13 aspirantes de Va por México rumbo a la presidencia

El pasado 10 de junio, el Frente Amplio por México dio a conocer quiénes son los 13 de los 33 registros que pasaron a ser los aspirantes a la presidencia de Va por México.

Además de Enrique de la Madrid, los otros 12 aspirantes que cumplieron con los requisitos y participarán en el proceso de Va por México son:

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados (PAN)

Xóchitl Gálvez, senadora (PAN)

Beatriz Paredes, senadora (PRI)

Gabriel Quadri, diputado (PAN)

Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán (PRD)

Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas (PAN)

Miguel Ángel Mancera, senador (PRD)

Ignacio Loyola Vera, ex gobernador de Querétaro (PAN)

Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN)

José Jaime Enrique Félix, ex diputado

Sergio Iván Torres Bravo, ex secretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, Puebla

Israel Rivas, activista

¿Quiénes son los aspirantes de Va por México con mayor ventaja rumbo a las elecciones 2024?

El tracking diario de SDPnoticias y MetricsMx evalúa la intención de voto de la ciudadanía de algunos aspirantes a la presidencia de Morena y Va por México.

De acuerdo con la encuesta de hoy, 16 de julio, los aspirantes de Va por México con mayor ventaja son:

Xóchitl Gálvez: 20.9 por ciento (dos décimas menos que ayer)

20.9 por ciento (dos décimas menos que ayer) Beatriz Paredes: 11.2 por ciento (dos décimas menos que ayer)

11.2 por ciento (dos décimas menos que ayer) Miguel Ángel Mancera: 10.1 por ciento (una décima más que ayer)