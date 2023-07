Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y aspirante a la candidatura de Va por México rumbo a las elecciones 2024, aseguró que el presidente AMLO la odia porque no aceptó sumarse a su gobierno, hecho por el que la quiere destruir, dijo.

AMLO consideró injustas las medidas cautelares que le impondrían el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en relación a sus opiniones sobre la aspirante de Va por México.

Los aspirantes de Va por México que pasaron a la siguiente etapa de selección son:

En medio de los procesos internos de Morena (que gobernará 23 estados) y Va por México, los aspirantes opositores deberán recolectar 150 mil firmas (en al menos 17 estados) para pasar a la siguiente etapa del proceso interno.

El ‘Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México’, es decir, el candidato de Va por México rumbo a las elecciones 2024, deberá cumplir con 3 etapas del proceso que culminarán el 3 de septiembre de 2023.

En ese contexto, Xóchitl Gálvez respondió a la reiteradas menciones de AMLO sobre la aspirante de Va por México durante el ejercicio de la conferencia mañanera.

Te recordamos que puedes seguir el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX, el cual da seguimiento a la aprobación de los aspirantes.

Xóchitl Gálvez aseguró en entrevosta con Azucena Uresti que AMLO “es un tramposo, dice el presidente que no ha sido notificado pero el punto es que no quiere recibirla... es una trampa, trampa”. En ese sentido, cuestionó el proceso de corcholatas:

“Al presidente nunca le ha importado es cumplir la ley, él nunca ha sido un demócrata, lo que quiere ser es el jefe de campaña de sus corcholatas. Él se quejaba de Fox, de los expresidentes, pero él no lo hace, no respeta la ley, lo que antes defendía”

“Le pido al INE actuar y al presidente que deje de atacarme, se metió con información de mis empresas, da por hecho que cometí delitos por haber vendido gelatinas. No soy millonaria, le pido al presidente que aclare esa situación...”, dijo:

En medio de la entrevista, Xóchitl Gálvez aseguró que el presidente la odia y que el origen de ese odio fue su rechazo para participar en la 4T:

“Me quiere destruir porque me odia, porque le dije que no cuando me invitó a la 4T, si me hubiera ido me estaría alabando”

Xóchitl Gálvez