Xóchitl Gálvez, presidenciable de Va por México rumbo a las elecciones 2024, mueve otra de sus fichas en el juego contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esta vez, asegurando que el presidente de México tiene tanto miedo que ya hasta se le nota .

“Sus corcholatas son de flojera” precisó como respuesta a los señalamientos de AMLO con respecto a su postulación interna con la oposición.

Hecho con lo que Xóchitl Gálvez se mantiene entre dimes y diretes con el presidente de México, basándose sobre todo, en el método de selección de Va por México.

Recordando que AMLO lo ha calificado en repetidas ocasiones como meramente mediático , pues, en acorde a sua palabras, la decisión ya está tomada.

Cabe destacar que esto sucede mientras Xóchitl Gálvez cumple con los parámetros establecidos por la oposición para convertirse en la candidata presidencial de 2024.

Ello en paralelo a las corcholatas de Morena, a quienes citó para referirse al miedo que AMLO está empezando a expresar.

Y de quienes asegura “son más de lo mismo” y no valdrán como apoyo para la lucha del comicio federal.

Tras ser criticada por AMLO por ‘tratar de vender algo falso’ en cuanto a su imagen pública, Xóchitl Gálvez justificó la conducta del presidente de México .

De acuerdo con la aspirante de la oposición que se mantiene de pie, todo deviene de un miedo que tiene por el gran perfil de la senadora, siendo su actitud un mecanismo de defensa.

Y es que haciendo una comparativa con los presidenciables de Morena, ella sí ha innovado en planes de trabajo y ha captado la atención de la nación.

“Presidente tiene miedo, tiene miedo y ya se le notó” expresó Xóchitl Gálvez advirtiendo que su labor siempre ha sido legal y derecha , contrario a lo que estipula AMLO incesantemente.

“Es que sus corcholatas son de flojera, no son divertidas, no levantan, hacen más de lo mismo, van a seguir con la misma estrategia […] yo voy bien, no tiene por donde agarrarme, nunca me he robado un peso”.

Xóchitl Gálvez