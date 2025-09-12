Te damos el paso a paso para hacer la polaroid viral de Gemini con tu famoso favorito y compartirla.

Si has estado activo en redes en los últimos días, seguramente, habrás visto que todos publican una polaroid con su artista preferido, por ello, acá te decimos cómo generarla.

Este es el paso a paso para hacer la polaroid viral de Gemini con tu famoso favorito

En realidad, es muy sencillo hacer la polaroid viral de Gemini con tu famoso favorito y sumarte al trend de redes.

Solo debes usar la inteligencia artificial generativa, Gemini de Google. El paso a paso va así:

Ingresa a Gemini desde tu dispositivo móvil o navegador En el menú de filtros selecciona la opción “Crea imágenes”. Tómate un foto de cuerpo completo o selecciona una imagen tuya y la de algún famoso que tengas en tu galería pulsando en el ícono “+” Escribe el siguiente prompt en donde dice “Describe la imagen”: “Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the face, don’t change the smile. Change the background behind those people with white curtains. With the boy hungging me.” Si quieres personalizar tu imagen puedes ajustar algunos detalles como estilo de foto, pose, fondo o iluminación Revisa el resultado que te dio Gemini. En caso de que te guste, descarga y comparte en tus redes la foto viral, si no inténtalo hasta que salga un instantánea que sea de tu agrado

Polaroid viral de Gemini con tu famoso favorito (Especial)

Listo, de esa manera tendrás tus polaroid virales de Gemini con tu famoso favorito.

Considera que Gemini no procesará imágenes que infrinjan derechos de autor.

Polaroid viral de Gemini con tu famoso favorito (Especial)

La polaroid de Gemini con famosos se hace viral en redes

En redes sociales como TikTok y Facebook, los usuarios han compartido sus polaroid de Gemini con su artista favorito.

Los internautas han aprovechado el trend para posar junto a celebridades como Shakira, Henry Cavill o hasta Sabrina Carpenter.

Cada imagen generada por inteligencia artificial se ha viralizado y generado decenas de reacciones.