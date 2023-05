Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico, compartió sus experiencias dentro del crimen organizado en México y aseguró que Felipe Calderón estaba “bien metido en el narco” durante su gobierno, de 2006 a 2012.

En entrevista con Adela Micha, Sandra Ávila Beltrán aseguró que el gobierno es el que permite que el narcotráfico siga operando y que no será hasta que éste lo quiera que se va a poder detener.

“El gobierno. Si el gobierno lo permite va a seguir pasando. Si el gobierno no l o permite, no va a pasar. Y cómo le dices al gobierno que no se involucre con ellos”

Sandra Ávila Beltrán