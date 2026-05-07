Kate del Castillo confirmó el regreso de La Reina del Sur con una cuarta temporada que ya comenzó producción y traerá de vuelta a Teresa Mendoza, uno de los personajes más icónicos de la televisión latina.

La actriz mexicana compartió un video en su cuenta de Instagram en donde mostró el libreto del primer capítulo titulado “La Reina del Sur IV: El Origen”, además de adelantar parte del elenco que participará en la nueva entrega de la serie de .

Kate del Castillo adelanta elenco y trama de La Reina del Sur 4

En el video publicado por Kate del Castillo, la protagonista de La Reina del Sur, expresó su emoción por regresar al personaje de Teresa Mendoza después de cinco años de espera.

Aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno para la cuarta temporada de La Reina del Sur, Kate del Castillo confirmó que la nueva temporada llegará por Telemundo y dejó ver nombres de personajes que regresarán, entre ellos:

Oleg (Antonio Gil / Alberto Jiménez)

Sofía (Isabella Sierra)

Faustino (Lincoln Palomeque)

Genoveva (Kika Edgar)

También Kate del Castillo reveló que parte de la historia de la cuarta temporada de La Reina del Sur, se desarrollará en la Ciudad de México y que algunas escenas incluirían locaciones inspiradas en Palacio Nacional.

La noticia generó expectativa entre los fans de La Reina del Sur especialmente tras la polémica legal entre la televisora y Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”.