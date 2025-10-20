El Servicio de Administración Tributaria (SAT) da a conocer criterios de programación de auditorías con el fin de una práctica de transparencia proactiva aseguran.

A través de un comunicado el SAT detalló esta medida con la finalidad de poner piso parejo en el cobro de las contribuciones, así como brindar jurídica a los contribuyentes.

Por lo que el SAT dio más información del porqué tomó esta medida que será aplicada a partir del próximo año en 2026.

SAT da a conocer criterios de programación de auditorías por esta razón

En su comunicado el SAT fue claro al dar estos criterios de programación de auditorías al explicar que es la autoridad fiscal sólo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos.

O con conductas como dejar de entrar retenciones, así cómo tratar de obtener saldos ilegales, entre otras cosas como:

Celebrar operaciones factureras o nomineras

Presentan pérdidas fiscales recurrentes

Simulan o abusan de deducciones

Obtienen ingresos que no son declarados

Abusan de estímulos fiscales

Presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden

Importan productos con precios por debajo del mercado, e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias

No pagan retenciones por sus empleados

Realizan operaciones con paraísos fiscales

Solicitan devoluciones improcedentes

Pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector

También el SAT explicó que a partir de la identificación de dichas conductas se priorizará el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo.

Por lo que el SAT informa que desde el 2026 se considerará abrir el siguiente número de auditorías de acuerdo al padrón auditable:

Grandes contribuyentes con un 6.3%

Pequeños y medianos con 0.02%

Comercio exterior con un 2.6%

Además el SAT asegura que este tipo de medidas se aplican para combatir la evasión y la elusión fiscal en México.