Christopher Landau y su recuerdo del Mercado de Jamaica en Estados Unidos

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, reveló el tradicional recuerdo del Mercado de Jamaica que aún conserva en su país.

A través de sus redes sociales, Christopher Landau compartió que, justo en estas fechas de posada, aún conserva una piñata que compró en el Mercado de Jamaica durante su periodo como embajador de Estados Unidos en México.

One of the highlights of serving as US Ambassador to Mexico was the opportunity to visit local markets, especially during the holidays. At Christmas the great Mercado de Jamaica bursts with fruits, flowers, and colorful piñatas. Our favorite piñata was too beautiful to destroy… pic.twitter.com/K2GvcuW0n0 — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) December 21, 2025

En el marco de las fiestas decembrinas, Christopher Landau destacó que uno de los momentos más relevantes de cuando fue embajador de Estados Unidos en México, fue la oportunidad de vivir las fiestas decembrinas en nuestro país.

Manifestó durante esta época visitó distintos lugares junto a toda su familia, siendo el Mercado de Jamaica el sitio más especial.

Y es que Landau señaló que durante diciembre, el Mercado de Jamaica luce espectacular lleno de “frutas, flores y coloridas piñatas“, por lo que junto a su familia compró una muy especial.

En su mensaje, el subsecretario de Estado estadounidense manifestó que la piñata que eligieron, pese a que la compró para utilizarla en una posada, “era demasiado hermosa para destruirla”, por lo que la conservó durante toda su estancia en México.

No solo eso, Christopher Landau compartió que la piñata se la llevó de regreso a Estados Unidos, siendo esta pieza la que ahora “le da un toque navideño” a su oficina.

En su publicación compartió fotografías de dicha piñata, desde que la eligió con su familia, luego llevándola en la parte de arriba de su camioneta, hasta ahora que forma parte de los arreglos visuales de su oficina federal.