En un operativo realizado en Mexicali, Baja California, fue detenido un presunto operador financiero de Los Chapitos, identificado como Salvador Díaz Rodríguez, conocido como “El Chava”.
De acuerdo con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la detención se realizó derivada de trabajos de inteligencia, en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos.
Salvador Díaz Rodríguez era investigado en México por parte de la UIF y desde marzo de 2025 había sido incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su actividad con Los Chapitos.
Presunto operador de Los Chapitos fue detenido en posesión de metanfetaminas
Salvador Díaz Rodríguez, mejor conocido como “El Chava”, fue arrestado el pasado 27 de agosto en la colonia Rivera Campestre de Mexicali, Baja California, por elementos de la Fuerza de Seguridad Ciudadana.
Junto a él fue detenida una mujer de 26 años llamada Kitzuki Yaczely Rocha Sepúlveda, originaria de Culiacán, Sinaloa, quien no cuenta con ingresos penitenciarios previos.
Las autoridades informaron que ambos viajaban en un automóvil Toyota Corolla de color café, donde oficiales hallaron una bolsa con 57 envoltorios de metanfetamina.
La captura de Salvador Díaz Rodríguez ocurrió días después de que el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitiera una alerta de seguridad para Mexicali.
¿De qué se le acusa a Salvador Díaz Rodríguez, operador de Los Chapitos?
Salvador Díaz Rodríguez, identificado como presunto operador financiero de Los Chapitos, es acusado por Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar capitales monetarios en beneficio del Cártel de Sinaloa.
Además, el Departamento del Tesoro estadounidense lo señaló como un presunto encargado de cobrar violentamente cuotas o “impuestos” para una organización criminal en Mexicali.
De acuerdo con medios, Salvador Díaz Rodríguez también habría operado para Los Rusos, célula armada de la facción de Los Mayos en disputa con Los Chapitos.