Cae otro miembro de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Omar Garcia Harfuch, dio a conocer la detención de Janero Van “N”.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este 20 de julio de 2026 sobre la detención del ciudadano estadounidense, identificado como uno de los 10 objetivos prioritarios de Estados Unidos.

Janero Van “N”, de edad desconocida, es requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes en el estado de Michigan.

Detienen a Janero Va, integrante de Los Chapitos, en Mazatlán

De acuerdo con información dada a conocer por Omar García Harfuch, en la red social X, la detención de Janero Van “N” tuvo lugar en Mazatlán, Sinaloa.

Un vez que el Gabinete de Seguridad tuvo conocimiento de una orden de arresto en contra de Janero Van “N”, requerido en el estado de Michigan, se implementaron vigilancias y recorridos de seguridad en la colonia Telleria, en el municipio de Mazatlán.

Al momento de su aprehensión, al hombre se le hicieron saber sus derechos de ley y, posteriormente, fue trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para continuar con su proceso de deportación a Estados Unidos.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana(SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

La captura deriva de mecanismos de cooperación internacional e intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), indicó Harfuch, de 44 años de edad.

Palabras que fueron reforzadas por Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, quien celebró la colaboración entre México y Estados Unidos para el desmantelamiento de cárteles.

“La detención de un fugitivo estadounidense vinculado a la facción Chapitos del Cártel de Sinaloa es otro ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”, subrayó. Ronald Johnson. Embajador de Estados Unidos en México