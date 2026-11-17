México mantiene la atención del brote de sarampión con las jornadas de vacunación que ya han alcanzado una cobertura del 90%.

“Este año ya se cumplió el 90% de la meta de vacunación programada. Esto lo hicieron miles de trabajadores, trabajadores de la salud” Rafael Valdez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional

De acuerdo con Rafael Valdez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, con esto, el brote se encuentra en su cierre.

Asimismo, resaltó que actualmente sólo hay 14 casos activos de sarampión y aseguró que “los contagios van hacia la baja y hay vacunas para todos”.

Se cuenta con 10.8 millones de dosis disponibles contra el sarampión; 3 millones 559 mil 632 triple viral para niñas y niños de 6 meses a 9 años y 7 millones 271 mil 890 doble viral para adolescentes y adultos de 10 a 49 años de edad.

Vacunación contra el sarampión alcanza el 90%, señala Salud

El subsecretario Valdez señaló que, con corte al 16 de noviembre, se han aplicado 40.9 millones de dosis de vacunas contra el sarampión, entre 2026 y 2026.

“Es la mayor campaña de vacunación en décadas” Rafael Valdez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional

Asimismo, destacó que personal de salud vacunó a cada persona alrededor de cada caso nuevo de sarampión que se registró en el último año, acción que se repitió “más de 12 mil 600 veces” en alrededor de 19 mil recorridos.

Es decir, se realizaron 12 mil 648 bloqueos vacunales en donde se aplicaron 4.19 millones dosis y 18 mil 953 barridos documentados donde se aplicaron 1.58 millones de vacunas.

Cabe señalar que entre 2025 y 2026 se registraron en México un total de 20 mil 701 casos de sarampión.

“El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existe. Sin la vacuna los contagios se habrían contado por millones, por eso la vacuna es nuestra mayor protección y por eso nadie se debe de quedar sin vacunar” Rafael Valdez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional

Actualmente existen más de 21 mil puesto de vacunación en las 32 entidades de la República.

“El sarampión es una enfermedad muy contagiosa pero tiene algo a nuestro favor, se puede prevenir con una vacuna” Rafael Valdez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional

Hay 14 casos activos de sarampión en México; brote habrá cesado en 2027

Por otra parte, el subsecretario destacó que, para el 16 de noviembre, se han reportado sólo 14 casos activos de sarampión:

12 en Chiapas

2 en Quintana Roo

Asimismo, recordó que el pico del brote se registró en febrero de 2026, cuando se reportaron mil 314 casos activos.

Actualmente se mantiene el plan de respuesta rápida de 90 días para el control al cierre del brote. Se trata de:

Bloque de control: interrumpir cadenas con bloqueos, barridos y búsqueda activa de contactos por 30 días y con acompañamiento presencial por al menos 12 semanas-

Bloque de cierre: vigilar el silencio epidemiológico y mantener la búsqueda activa

Se espera que el brote cese en el segundo trimestre de 2027 y mantener el país con cero casos hacia 2028.

Al corte del 16 de noviembre, 12 entidades suman 12 semanas o más sin casos. estas son:

Tamaulipas

Baja California sur

Colima

Tlaxcala

Querétaro

Baja California

Sinaloa

Oaxaca

Hidalgo

Morelos

Michoacán

Sonora

Entidades con 6 a 11 semanas sin casos:

Estado de México

Ciudad de México

Chihuahua

Campeche

Entidades con casos en las últimas 5 semanas: