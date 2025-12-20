Paulina Rubio, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), tomó postura ante la polémica desatada entre Ricardo Salinas Pliego y Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de la Mujer.

La diputada Paulina Rubio criticó las acciones de Citlalli Hernández, quien habría llamado a hacer un boicot contra las empresas de Ricardos Salinas Pliego, entre ellas, Totalplay

Diputada Paulina Rubio toma partido en polémica entre Salinas Pliego y Citlalli Hernández

A través de redes sociales, la diputada Paulina Rubio criticó a Citlalli Hernández al decir que no sabía que dentro de sus funciones estaba el organizar boicots contra los empresarios.

Polémica entre Salinas Pliego y Citlalli Hernández (Captura de pantalla)

Esto se dio luego de que se diera a conocer un video en el que Citlalli Hernández aseguró que se debería iniciar un boicot contra Salinas Pliego y sus empresas, aunque la funcionaria lo ha desmentido.

Ricardo Salinas Pliego respondió a Citlalli Hernández y calificó de irresponsable el llamado que hizo la funcionaria, pues dejaría a 12 mil 480 familias mexicanas sin trabajo.

Asimismo, el empresario señaló que Citlalli Hernández está incitando a la violencia y al odio desde su cargo en la Secretaría de la Mujer, lo que evidencia “su hambre de venganza”.