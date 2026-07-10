Tras la reaparición de Rubén Rocha Moya en redes, Ricardo Salinas Pliego le lanzó un polémico desafío, pues lo retó a que de una entrevista para aclarar las acusaciones en su contra.

Por medio de X, el empresario respondió al tuit con el que el gobernador con licencia reapareció y le ofreció algún espacio en TV Azteca para que de su versión.

Además, Ricardo Salinas Pliego aprovechó para criticar a Rubén Rocha Moya, pues en torno irónico insinuó que se está escondiendo e incluso que estaría recibiendo protección de grupos criminales.

Rubén Rocha Moya reaparece con mensaje a 69 de solicitar licencia al cargo (Eduardo Díaz)

Ricardo Salinas Pliego desafió a Rubén Rocha Moya a una entrevista

Luego de más de un mes sin hacer ningún tipo de aparición pública, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a compartir un mensaje en sus redes sociales.

En la publicación que difundió el 9 de julio, rechazó tener protección de agentes federales como trascendió horas atrás, ante lo cual Ricardo Salinas Pliego le lanzó un duro desafío.

El empresario lo retó a que de una entrevista en la que ofrezca su versión en torno a un par de polémicos asuntos.

“Oiga, por favor regálenos a los mexicanos su opinión sobre la muerte de Cuén durante la detención de “El Mayo” y sobre el montaje que armó Inzunza desde la Fiscalía del Estado de Sinaloa." Ricardo Salinas Pliego

En específico, Ricardo Salinas Pliego le pidió que hable de manera pública sobre lo ocurrido en la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda durante la captura de Ismael “el Mayo” Zambada.

Al señalar que los mexicanos quieren conocer su opinión, también le pidió que de su versión sobre un “montaje” impulsado por Enrique Inzunza en torno al mismo caso.

En su reto a Rubén Rocha Moya, el empresario señaló que el gobernador con licencia puede disponer de los micrófonos de TV Azteca o si así lo desea, puede mandar a alguien a que lo entreviste.

El desafío que Ricardo Salinas Pliego lanzó a Rubén Rocha Moya (@RicardoBSalinas/X)

Ricardo Salinas Pliego ironizó sobre la ubicación de Rubén Rocha Moya

En el mensaje con el que reapareció en redes, Rubén Rocha Moya aseveró que contrario a lo que se ha acusado, permanece sin moverse de su propio domicilio en la ciudad de Culicán.

No obstante, tras lanzarle el reto de una entrevista, Ricardo Salinas Pliego ironizó sobre dicho punto, pues insinuó que el gobernador con licencia no está en su casa como afirma.

Le pidió que de a conocer su ubicación, tras lo cual preguntó sobre la zona de “la sierra de Badiraguato” en la que está y si es posible llegar por carretera o solo en avioneta.

Dichos detalles fueron en referencia a las versiones extraoficiales de que Rubén Rocha Moya está escondido y estaría recibiendo protección de grupos criminales que operan en esa región.