La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos diversos documentos sobre la comunicación que se tuvo con el gobierno de Estados Unidos por el caso de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios.

Entre los documentos revelados se encuentra un oficio dirigido a la Embajada de Estados Unidos, en el que el gobierno expresa su preocupación por la difusión pública de la solicitud de detención con fines de extradición.

SRE difunde documentos sobre comunicaciones con Estados Unidos por caso Rocha Moya (Redes sociales)

SRE da a conocer documentos sobre comunicación con Estados Unidos en el caso Rocha Moya

Tras la solicitud de la presidenta Claudia Sheimbaum para transparentar la información sobre la comunicación entre México y Estados Unidos en el caso Rocha Moya, la SRE difundió tres documentos:

Tarjeta informativa en la que detalló las acusaciones y el nombre de a quienes acusa Las líneas discursivas del gobierno de México respecto al caso, destacando el rechazo a la injerencia extranjera Comunicación de extrañamiento enviado a la Embajada de Estados Unidos en México, que señala que la divulgación de la información afectó el debido proceso y la confianza entre ambos gobierno

Cabe mencionar que la SRE había reservado todo tipo de información sobre el caso Rocha Moya por cinco años al argumentar que dar a conocer estos datos podría afectar las investigaciones.

Sin embargo, la SRE atendió el llamado de Sheimbaum y comenzó a hacer público parte de los documentos sobre la comunicación bilateral conforme al marco legal vigente y con el principio de transparencia.

Pese a la reciente difudión de documentos del caso Rocha Moya, la cancillería aclaró que las notas diplomáticas relacionadas con expedientes judiciales permanecerán reservadas por su naturaleza.