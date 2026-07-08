La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) modificó su postura sobre el caso de Rubén Rocha Moya y anunció que hará pública parte de la información relacionada con la solicitud de detención por parte de Estados Unidos.

Esta decisión se da luego de que Claudia Sheinbaum ordenara a la SRE ser transparente en el caso, pues la cancillería había anunciado que la información sería reservada por cinco años, lo que desató una ola de críticas.

SRE revelará parte de la información del caso Rocha por órdenes de Sheinbaum

La SRE decidió reservar por cinco años todo lo relacionado con comunicaciones diplomáticas sostenidas con Estados Unidos por el caso Rocha y otros funcionarios acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos no ha enviado pruebas contra Rocha Moya, afirma Velasco (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Tras un llamado a la transparencia de la presidente Claudia Sheinbaum, la SRE cedió a las críticas y anunció que abrirá parte de la información, que podrían incluir:

Notas verbales

Fichas informativas

Minutas de las reuniones bilaterales

La cancillería explicó que esta decisión busca garantizar el acceso a la información y mantener su compromiso con la transparencia, sin afectar el desarrollo de las investigaciones o la cooperación internacional.

Mediante una breve publicación en X, la SRE dio a conocer la apertura de la información, aunque señaló que quedarán reservadas las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales.

SRE cede ante críticas y abrirá parte de la información del caso Rocha (Captura de pantalla)

El caso de Rocha Moya ha cobrado relevancia luego de que autoridades de Estados Unidos solicitaran su detención con fines de extradición, en el marco de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Aunque el gobernador de Sinaloa con licencia ha rechazado los señalamientos, el procedimiento ha generado un intenso debate sobre la transparencia de las autoridades mexicanas.