La Fiscalía General de la República (FGR) lanzó un nuevo señalamiento contra las autoridades de Estados Unidos por el caso que siguen contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En conferencia de prensa, la FGR cuestionó la falta de pruebas contra Rubén Rocha Moya en las peticiones de captura urgente emitidas en abril de 2026 por el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Nueva York.

FGR sí investiga a Rocha Moya; descartan detención y extradición inmediata

Según David Boone, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR, la documentación enviada no cumple con las pruebas necesarias que exige la legislación mexicana para detener a Rubén Rocha Moya.

La FGR lanza nuevo señalamiento contra Estados Unidos por el caso Rocha (Fotografía Cortesía)

De manera pública, manifestó que la FGR sí se encuentra investigando a Rubén Rocha Moya, tomando como base únicamente las acusaciones presentadas por Estados Unidos.

Es decir, el enfoque de las indagatorias se restringe exclusivamente a los delitos señalados por la Fiscalía de Nueva York, evitando por ahora ampliar la investigación hacia otras acusaciones.

Sin embargo, enfatizó que se ha solicitado formalmente a Estados Unidos que justifique los motivos de la “urgencia” para detener al gobernador con licencia.

Por ello, Boone afirmó que en cumplimiento con la Ley de Seguridad Nacional, tanto Rocha Moya como otros funcionarios acusados por Estados Unidos no serán detenidos ni extraditados de manera inmediata.

Esta determinación mantiene en vilo la situación jurídica de los señalados, a pesar de que dos de los involucrados ya se encuentran bajo custodia estadounidense tras entregarse de manera voluntaria.