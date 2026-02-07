El empresario Ricardo Salinas Pliego reconoce que cenó con Jeffrey Epstein, aunque niega que hayan sido amigos.

“No, no fui amigo de Epstein; sí coincidimos en la misma cena una vez, pero nada más” Ricardo Salinas Pliego

Luego de que su nombre apareció en los archivos de Jeffrey Epstein, Ricardo Salinas Pliego confesó que se arrepiente más que lo vinculen con otras personas que con el empresario acusado de tráfico sexual.

Ricardo Salinas Pliego niega amistad con Jeffrey Epstein, pero admite que cenaron juntos

A través de su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego reconoció que si cenó con Jeffrey Epstein, pero negó cualquier tipo de amistad o vínculo cercano.

Salinas Pliego niega amistad con Epstein, pero admite que cenaron juntos (@RicardoBSalinas / X )

La polémica surgió luego de que Ricardo Salinas Pliego compartió un encuentro que sostuvo con jóvenes del programa Kybernus, iniciativa del centro que lleva su nombre.

Algunos usuarios aprovecharon esta publicación para cuestionarlo sobre su presunta relación con Jeffrey Epstein, luego de que su nombre salió en los archivos del caso.

De acuerdo con los archivos liberados por el Departamento de Justicia, la mayoría de las menciones a Ricardo Salinas Pliego se encuentran en correos enviados por John Brockman, agente literario y fundador de la organización Edge.

Se identifican al menos dos correos enviados por Epstein cuyo contenido está marcado como confidencial dentro de los documentos.

Los correos que sí son visibles incluyen principalmente:

Invitaciones a cenas privadas

Convocatorias a conferencias

Masterclass y encuentros intelectuales

Eventos realizados en Estados Unidos y Canadá

La mayor parte de estas comunicaciones se registraron entre 2011 y 2014.

Ante esta situación, Ricardo Salinas Pliego respondió de manera tajante reconociendo que si cenaron juntos, pero rechazó cualquier cercanía.

Ricardo Salinas Pliego prefiere ser vinculado con Epstein que con un expresidente de México

Sin embargo, la respuesta de Ricardo Salinas Pliego no se quedó ahí y es que confesó que prefiere ser vinculado a Jeffrey Epstein que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que Ricardo Salinas Pliego reveló que se avergüenza de haber dicho que era amigo de AMLO, sobre todo porque lo ayudó y se reunieron en diferentes ocasiones.

“De quien si dije que era mi amigo, y me avergüenzo porque le ayudé mucho: comimos juntos y nos reunimos cientos de veces. Es el Peje” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego destacó que no le gusta que lo relacionen con AMLO por haberlo ayudado a llegar a la presidencia.

“Ya le he ofrecido disculpas a México, pero siempre estaré avergonzado de haberlo llamado amigo, es un inepto corrupto y resentido en contra de todos los que hemos logrado lo que él nunca pudo lograr y sigue empeñado en destruir cualquier progreso” Ricardo Salinas Pliego

Destacó que ya le ha pedido disculpas a México por su cercanía con AMLO y reconoció que siempre estará avergonzado de haberlo llamado amigo.