Ricardo Salinas Pliego volvió a colocarse en el centro del debate público tras pronunciarse sobre el pago de impuestos y lanzar críticas al desempeño del gobierno federal durante un evento organizado por Grupo Salinas.

“Creo que una rebelión fiscal sería un muy buen paso, porque no nos vengan que es nuestra obligación pagar impuestos, es obligación de ellos entregar servicios a cambio y no han cumplido”. Ricardo Salinas Pliego, empresario.

El empresario de 71 años de edad sostuvo que la obligación fiscal debe analizarse a partir de los resultados que reciben los ciudadanos en servicios públicos, una postura que generó reacciones entre los asistentes y reavivó la discusión en torno a su relación con las autoridades hacendarias.

Las declaraciones del dueño de TV Azteca también resurgieron en medio de los litigios y adeudos fiscales que han involucrado a su conglomerado empresarial.

Ricardo Salinas Pliego llama a una rebelión fiscal por carencias del gobierno

El 25 de noviembre de 2026, Ricardo Salinas Pliego formó parte del evento México Crece con el Comercio Digno, en donde volvió a posicionarse contra el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

En los videos de los asistentes al evento organizado por Grupo Salinas, el empresario llamó en su conferencia a una rebelión fiscal, situación que los asistentes aplaudieron.

Esto debido a que según la perspectiva de Ricardo Salinas Pliego, el pago de impuestos dejó de ser una obligación luego de que se hicieron esos pagos y el gobierno “no ha cumplido” con los servicios para los mexicanos.

Sumado a ello, Ricardo Salinas Pliego demeritó el sistema de salud que hay en México, así como la educación y acusó de “terror” la seguridad que el gobierno está brindando.

La deuda de Ricardo Salinas Pliego al SAT

En enero de 2026 se estipuló que Ricardo Salinas Pliego tenía un adeudo fiscal total con el Servicio de Administración Tributario (SAT) por el conglomerado de Grupo Salinas de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.

Sin embargo, tras un pago de poco más de 13 mil mdp y mensualidades que Ricardo Salinas Pliego ha hecho, actualmente debería aproximadamente c alrededor de poco más de 10 mil mdp.