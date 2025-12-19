La reforma electoral que se presentará incluiría cambios en la obligación de votar, como adelantó el diputado Ricardo Monreal, esto con la intención de aumentar la participación ciudadana.

Referente a la fecha de discusión de la reforma electoral, Ricardo Monreal señaló que todavía no existe una iniciativa, aunque espera que la comisión encabezada por Pablo Gómez la presente a mediados de enero.

Reforma electoral incluiría cambios a la obligación de votar, adelantó Monreal

Para medios de comunicación, Ricardo Monreal señaló que adelantándose a la iniciativa de la reforma electoral, se podría incluir cambios en la obligación del voto, aunque no se buscarán sanciones.

Al respecto, Ricardo Monreal explicó que si bien en el artículo 38 de la Constitución se establecen sanciones por un año, no hay ley secundaria que establezca un castigo ante la ausencia de las urnas.

Acorde con lo señalado, la reforma electoral tal vez establezca una ley ordinaria para hacer el voto obligatorio y que aumente la participación ciudadana, ya que no se necesita la modificación constitucional.

Sin embargo, Ricardo Monreal mencionó que no debería promoverse la obligación del voto mediante sanciones como la suspensión de derechos políticos actual, sino que se debe fomentar con cultura y la promoción.

Reforma electoral: Ricardo Monreal señala que plurinominales serían electos de otra forma

Tal como explicó Ricardo Monreal, el voto obligatorio no es la única propuesta que elaboró y presentó ante la comisión presidencial para la reforma electoral, ya que añadió otros puntos a considerar.

Entre ellas está la desaparición de los plurinominales; al respecto, Ricardo Monreal dijo que se ha propuesto que los candidatos de representación proporcional no se eliminen ya que representan a las minorías.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que deben disminuir los plurinominales y que no sean los dirigentes de los partidos quienes decidan a los candidatos para dicho cargo.