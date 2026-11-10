La Coordinación Nacional de Protección Civil activó la alerta en siete estados por el robo de nueve cajas de material radiactivo categoría 4, clasificación del Organismo Internacional de Energía Atómica.

El robo se llevó a cabo en una acción de rapiña, después de que un vehículo de carga del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (INIM) volcara el 7 de noviembre en la carretera Huamantla-Tlaxcala.

Por ello, Protección Civil pide a la ciudadanía ayuda para reportar el hallazgo de las nueve cajas así como cualquier persona que tuviera contacto con el material radiactivo, que contienen generadores de:

Tecnecio-99m

Yodo-131

Samario

Talio

Alerta en siete estados por robo de nueve cajas de material radiactivo en Tlaxcala

Siete estados están en alerta debido al robo de nueve cajas con material radiactivo, categoría 4, que si bien es de bajo riesgo, Protección Civil advierte por posible contacto directo o manipulación de los recipientes, en:

Tlaxcala Ciudad de México Puebla Estado de México Veracruz Hidalgo Morelos

De momento se sabe que tras la volcadura del vehículo del ININ -que se dirigía de La Marquesa en el Estado de México a Xalapa, Veracruz-, varias personas se llevaron nueve cajas que contenían dichos materiales radiactivos.

Alerta en siete estados por robo de nueve cajas con material radiactivo (CNPC)

Tras la volcadura se descartaron indicios de fuga radiactiva en las inmediaciones del vehículo, sin embargo, Protección Civil externó su preocupación sobre el estado de las cajas con materiales radiactivos.

Robo de material radiactivo en Tlaxcala: esto se sabe de su contenido

De acuerdo con Protección Civil, las nueve cajas de material radiactivo robadas en Tlaxcala están conformadas por:

3 generadores de Tecnecio que se utiliza en estudios de diagnóstico por imagen

4 cajas de Yodo-131, para tratamiento de enfermedades en la tiroides

1 caja de Talio con 12 mil milicuries

1 caja de Samario, con 100 mil milicuries, ambos materiales usados en medicina nuclear

Tecnecio que se utiliza en estudios de diagnóstico por imagen (Pixabay)

Por ello piden a la ciudadanía no manipularlas o intentar trasladarlas y tener una distancia mínima de 5 metros, además de reportar al 911 en caso de conocer su paradero indicios de personas que estuvieron en contacto.

Así como a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias a los números: