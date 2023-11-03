¿Quién es Mariana Moguel Robles, la hija de Rosario Robles que quiere ser jefa de gobierno de la CDMX? Te contamos.

Y es que este día se pronuncio en contra de la posible decisión del Frente Amplio por México, en relación a que la coalición PRI-PAN-PRD podría escoger a un hombre como candidato a la jefatura de gobierno capitalina.

De manera particular Mariana Moguel Robles criticó al Partido Acción Nacional (PAN) por esta medida, pues el dirigente del partido, Marko Cortes, fue quien adelantó que se tomaría esta decisión.

De acuerdo con el líder panista, de las 9 entidades en donde habrá elecciones, Va por México elegiría a cinco mujeres candidatas, así como a cuatro hombres, quedando divididos de la siguiente manera:

Mujeres

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Tabasco

Hombres

CDMX

Puebla

Veracruz

Yucatán

Mariana Moguel (Mario Jasso)

¿Quién es Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles que buscar ser jefa de gobierno de la CDMX?

Mariana Moguel Robles nació el 21 de agosto de 1983 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 40 años de edad. Es hija de Rosario Robles, quien fuera jefa de gobierno capitalina de manera suplente en el año de 1999.

Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y luego de titularse fungió como subdirectora de Vinculación en la delegación Miguel Hidalgo del año 2009 a 2012.

Tras finalizar en su cargo en 2012, Mariana Moguel Robles buscó la diputación local por parte de la entonces coalición PRI-PVEM, pero no resultó electa en las votaciones de ese año.

En 2013 fungió como la coordinadora de Proyectos en la Secretaría de Gobernación (Segob), esto durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Un año más tarde, Mariana Moguel Robles se desempeñó como coordinadora de Atención a los Comités Ciudadanos y Condominales del PRI, todo esto en el entonces Distrito Federal.

De nueva cuenta, en 2015, buscó la diputación local por el Distrito XXXIV, resultando electa como legisladora capitalina. Tras finalizar su periodo de 3 años buscó la alcaldía de Milpa Alta , pero nuevamente no resultó electa en las votaciones.

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles (@Mariana_Moguel / Twitter)

Mariana Moguel Robles, se alejó de la política para buscar la libración de su madre, Rosario Robles

En el años 2018, tras no resultar ganadora de las elecciones para ser alcaldesa de Milpa Alta, Mariana Moguel Robles tomó la decisión de alejarse, hasta ese momento, de la política.

En 2019 se unió a la causa para buscaba la liberación de su mamá, Rosario Robles, luego de que fuera acusada de su supuesta participación en el caso llamado “Estafa Maestra”.

Tras conseguir la libertad de su madre, Mariana Moguel Robles decidió reintegrarse a la política en este 2023, buscando ser candidata a jefe de gobierno capitalina.