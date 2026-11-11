Familiares de personas recluidas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, tomaron diversas vialidades de Puebla para exigir que se terminen los actos de extorsión dentro y fuera del penal.

La Secretaría de Seguridad de Puebla (SSP) señaló que se ha buscado el diálogo con las personas que impulsaron los bloqueos este martes 10 de noviembre; sin embargo, no se alcanzaron acuerdos.

SSP confirma que aún no hay acuerdo con personas que mantienen bloqueos en Puebla

A través de un comunicado, la SSP de Puebla informó que, desde que identificó los bloqueos en diferentes puntos, personal de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios ha buscado dialogar con los manifestantes.

La dependencia estatal señaló que no se ha logrado establecer ningún acuerdo que permita atender las demandas de quienes participan en las protestas, que se reportaron en al menos 10 puntos de Puebla.

Bloqueos en Puebla continúan sin acuerdos pese al llamado al diálogo de la SSP (@SSPGobPue)

Asimismo, la SSP manifestó su respeto al derecho a la libre expresión y a la manifestación, así como a las preocupaciones que pudieran motivar los planteamientos de los inconformes.

No obstante, advirtió que los bloqueos y cierres de vialidades afectan directamente a miles de ciudadanos, debido a que perjudican sus actividades cotidianas y limitan el derecho al libre tránsito.

En el mismo comunicado, el gobierno de Puebla aseguró que existe disposición para escuchar las inquietudes de los manifestantes, conocer sus demandas y establecer mecanismos de comunicación.

Levantan bloqueos en Puebla tras horas de protesta por extorsión en cárceles estatales

De acuerdo con la información, hasta el momento se han liberado al menos 8 bloqueos en Puebla, ubicados en:

Periférico ecológico a la altura del C5 Av. Reforma y 11 Sur, zona Centro Av. Reforma y 3 Sur, zona Centro Casa Aguayo, en 14 Oriente y bulevar 5 de Mayo Autopista México-Puebla, a la altura del puente de Xoxtla Caseta hacia Atlixco, ambos sentidos Camino al Batán Comisión de Derechos Humanos, 5 Sur y 5 Poniente

El gobierno de Puebla reiteró el llamado a quienes participan en los bloqueos para que privilegien el diálogo, lleguen a acuerdos y eviten que las afectaciones a la movilidad continúen perjudicando a la ciudadanía.