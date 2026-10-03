Este 2 de octubre, Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes del Comité Eureka, conformado por familiares de personas desaparecidas por motivos políticos durante la llamada “Guerra Sucia” en las décadas de 1960 y 1970.

El encuentro tuvo lugar en Palacio Nacional, coincidiendo con el aniversario 58 de la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Propiamente, vía redes sociales, la Presidenta de México dio a conocer que la reunión tuvo como eje dar seguimiento a sus demandas de verdad y justicia, así como a la búsqueda de respuestas para las víctimas y sus familias.

“Mantener viva la memoria y escuchar a quienes han exigido justicia durante décadas es parte fundamental de la construcción de un país que no olvida y siempre lucha por el respeto a los derechos humanos”, señaló. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La Jefa del Ejecutivo, de 64 años, no dio más detalles de encuentro con la organización fundada por la activista Rosario Ibarra de Piedra, que participó en la investigación “La lista Apresa”, entregada por Benjamín Apresa, quien se identificó como un militar desertor del Ejército Mexicano.

El documento entregado en 2004 al Comité Eureka, detalla los nombres de 183 personas desaparecidas entre 1972 y 1974, presumiblemente víctimas de los “vuelos de la muerte” durante la llamada guerra sucia en México.

Comité Eureka cumple 48 años desde su fundación

En abril de este año, Comité Eureka cumplió 48 años de su fundación. Bajo la emblemática consigna ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!, la organización mantiene su objetivo de exigir verdad, justicia y la localización de los desaparecidos políticos de la llamada Guerra Sucia en México.

A casi tres años de la muerte de su fundadora, los hijos y familiares de Rosario Ibarra de Piedra se mantienen activos y advierten que llevarán sus casos hasta las últimas consecuencias.

Además del aniversario de su fundación, el pasado mes de agosto se conmemoraron 48 años de su primera gran huelga de hambre, un acto pacífico que forzó al gobierno a promulgar una Ley de Amnistía y permitió la liberación de más de 100 presos políticos.