Familias buscadoras de Chiapas que integran la Glorieta de los Desaparecidos han expresado su deseo de reunirse con dirigentes y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

A través de una carta pública dirigida a EZLN, proponen llevar a cabo un encuentro el 6 de diciembre en la Glorieta del Ahuehuete, ubicada en Paseo de la Reforma, sitio que ocupan desde el 8 de mayo de 2022.

“Este sitio es nuestro lugar de encuentro y espera. Es el lugar que hemos construido con muchas familias buscadoras y colectivos de todo el país, y es nuestro lugar para visibilizar y honrar la memoria y vida de las y los nuestros”, citan. Glorieta de los Desaparecidos

Esta propuesta surge en respuesta al anuncio previo en el que se informó que una delegación de 1,111 zapatistas viajará desde Chiapas para establecer su base en la Ciudad de México durante todo el mes de diciembre de 2026.

El propósito es escuchar, abrazar y solidarizarse directamente con las madres y familias buscadoras de personas desaparecidas.

Carta de familias buscadoras de Chiapas dirigida al EZLN (Glorieta de los desaparecidos)

Familias buscadoras de Chiapas reconocen lucha del EZLN

Familias buscadoras y colectivos reconocen la lucha del EZLN, así como su ejercicio de autonomía y resistencia frente al poder.

Para ellos es importante que los zapatistas los escuchen y compartan con ellos sus acciones y esfuerzos para intentar detener la crisis humanitaria, la cual cuenta con más de 130 mil reportes de personas desaparecidas.

“Queremos escuchar la palabra que quieren darnos, y queremos hacerlo con respeto y atención. Queremos que nos escuchen, y compartirles qué hacemos y qué hemos hecho para denunciar e intentar parar esta crisis humanitaria“ Glorieta de los Desaparecidos

Finalmente, insistiendo en llevar a cabo un encuentro en la Glorieta de los Desaparecidos, además de fijar fecha, proponen la hora, éste iniciaría a las 11 de la mañana.