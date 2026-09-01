Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, da seguimiento a la madre buscadora Alma Rosa Rojo tras sufrir un ataque armado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con autoridades federales, Rosa Icela Rodríguez instruyó la aplicación de medidas de acompañamiento institucional y resguardo permanente para Alma Rosa Rojo.

Rosa Icela Rodríguez coordina protocolos de protección para Alma Rosa Rojo

El sábado 29 de agosto, Alma Rosa Rojo fue víctima de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa, cuando se encontraba en compañía de su hija y sus nietas.

Tras lo sucedido, autoridades estatales, en conjunto con Rosa Icela Rodríguez, activaron las medidas de protección necesarias para Alma Rosa Rojo.

Aunado a ello, Gobernación inició comunicación con la activista para coordinar la asistencia médica, psicológica y legal correspondiente a su condición de vulnerabilidad extrema.

Rosa Icela Rodríguez coordina protocolos de protección para Alma Rosa Rojo (Presidencia )

Puntualmente, personal especializado adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se desplazó de inmediato al hospital donde se encontraba ingresada Alma Rosa Rojo.

El objetivo de esta visita fue conocer detalladamente su estado de salud, y asegurar que se cumpla con el apoyo oportuno a sus parientes.

Además, Gobernación estableció un canal directo para resolver sus necesidades inmediatas mediante un esquema de comunicación y presencia permanente en el lugar