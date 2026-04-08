Tras su ratificación como nuevo canciller, Roberto Velasco afirmó que su postura siempre será la defensa de la soberanía y la integridad territorial de México ante una intervención de Estados Unidos.

“Nuestra postura siempre va a ser de defensa de la soberanía y la integridad territorial de México”. Roberto Velasco, canciller de México

Roberto Velasco señaló que México continuará cooperando con el gobierno de Estados Unidos bajo cuatro principios, como hasta ahora se ha realizado, estos son:

Responsabilidad compartida y diferenciada Respeto a la soberanía y la integridad territorial Respeto y confianza mutua Cooperación sin subordinación

Velasco defiende soberanía de México ante intervención de Estados Unidos (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Roberto Velasco defiende soberanía de México ante relación con Estados Unidos

Durante una conferencia de prensa en el Senado, Roberto Velasco destacó que, como nuevo canciller, trabajará para mantener una cooperación respetuosa con Estados Unidos, pero sin subordinación.

Sobre una posible intervención de Estados Unidos, Roberto Velasco recalcó que México cuenta con su propia estrategia de seguridad, que ha dado resultados positivos sin necesidad de “intromisiones”, por lo que defenderá la soberanía.

Al ser cuestionado sobre la relación con Cuba, el nuevo canciller subrayó que el gobierno de México seguirá defendiendo sus principios constitucionales y actuando de forma solidaria.

Respecto al informe de la ONU sobre la desaparición forzada, Roberto Velasco señaló sus cuestionamientos técnicos, pero afirmó que seguirán en cooperación con el comité para trabajar en el tema.