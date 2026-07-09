El canciller Roberto Velasco estableció un paralelo histórico entre eventos recientes y la detención ilegal del doctor Álvarez Machain en 1990 como antecedente de la defensa de la soberanía mexicana.

En ambos casos, agentes estadounidenses realizaron capturas en suelo mexicano sin el consentimiento de las autoridades locales.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, sostiene que la postura actual ante la retención de Ismael “El Mayo” Zambada refleja un compromiso con la soberanía nacional.

Roberto Velasco recuerda el caso de Humberto Álvarez Machain como defensa de la soberanía de México

Roberto Velasco utilizó el caso de Humberto Álvarez Machain como un antecedente histórico fundamental para ilustrar la postura de México respecto a la defensa de su soberanía nacional.

#MañaneraDelPueblo. Recuerda el canciller @r_velascoa el episodio del secuestro del doctor Humberto Álvarez Machain por parte de agentes de la DEA en territorio mexicano en 1990. Subraya que en ese entonces el gobierno mexicano defendió al médico porque “era un asunto de defensa… pic.twitter.com/6zt7nnwKVa — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 9, 2026

Recordó que Álvarez Machain, un médico mexicano, fue acusado de participar en la tortura y asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en la década de 1980.

Subrayó que la acusación era sumamente grave, ya que se le señalaba por mantener vivo al agente durante varios días para que la tortura continuara.

“Se acusa a esta persona, el doctor Humberto Álvarez Machain, de haber participado en la tortura y asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena y la acusación contra el doctor Álvarez Machain es gravísima porque lo acusan de haber mantenido vivo a este agente durante varios días para que lo siguieran torturando” Roberto Velasco

Roberto Velasco destacó que, a pesar de la gravedad del cargo, el punto central fue que Álvarez Machain fue secuestrado en territorio nacional por agentes de la DEA y llevado a Estados Unidos para ser juzgado en 1990, calificó este hecho como un “secuestro transfronterizo”.

“El agente pues obviamente acaba muriendo y el doctor Álvarez Machain después es secuestrado en territorio nacional, es llevado a Estados Unidos para ser juzgado, hay todo un juicio” Roberto Velasco

Destacó que el gobierno de aquel entonces (encabezado por el PRI) realizó una defensa integral del médico, que incluyó:

Defensa legal y diplomática: Se pagaron abogados y se enviaron notas diplomáticas.

Tratado fallido: La tensión diplomática fue tal que se negoció un tratado para prohibir los secuestros transfronterizos, aunque este nunca llegó a entrar en vigor.

Roberto Velasco asegura que el Estado debe defender su soberanía independientemente de quién sea el acusado

El secuestro de Humberto Álvarez Machain en 1990 tuvo un impacto significativo en la relación diplomática entre México y Estados Unidos, marcando un precedente en la defensa de la soberanía nacional frente a acciones unilaterales de agencias extranjeras.

Roberto Velasco enfatizó que el argumento central de los gobiernos de esa época era que no defendían a la persona por sus posibles crímenes, sino que defendían la soberanía de México.

Sostuvo que se debe distinguir claramente entre la “responsabilidad penal de una persona” y la violación de la soberanía.

El propósito de Velasco al recordar este episodio fue señalar la “incongruencia” de los actores políticos que hoy critican al gobierno federal por pedir detalles sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Afirmó que quienes hoy acusan al gobierno de “defender a un narcotraficante” son los mismos que en el pasado aplaudían la defensa de Álvarez Machain como un acto patriótico de soberanía.

“Los que ahora acusan y dicen es que ustedes están defendiendo a un narcotraficante son los mismos que en aquel entonces defendieron al doctor Álvarez Machain y que es lo que decían en aquel entonces y de hecho yo no lo critico, decían no es que estemos defendiendo al doctor Álvarez Machain, estamos defendiendo la soberanía de México porque se cometió un secuestro transfronterizo” Roberto Velasco

Roberto Velasco destacó que el Estado debe defender su soberanía independientemente de quién sea el acusado.