Un tribunal de Estados Unidos rechazó los alegatos de Javier Vázquez, ex narcotraficante cercano a Rafael Caro Quintero, quien buscaba reabrir su caso alegando que la CIA estuvo detrás del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

El Noveno Circuito de Apelaciones dictaminó que las supuestas pruebas —incluyendo un libro de memorias, la serie The Last Narc y cartas— no cumplían con los requisitos legales.

Javier Vázquez cumple dos cadenas perpetuas por asesinatos vinculados al Cártel de Guadalajara.

Ex narco cercano a Caro Quintero se inventó versión sobre asesinato de Kiki Camarena para librarse de la cadena perpetua

De acuerdo con su versión, la CIA estuvo detrás del asesinato de Enrique Kiki Camarena debido a que, aseguró, el agente descubrió cuentas bancarias que relacionaban a Rafael Caro Quintero y a los Contras, una banda nicaragüense, con funcionarios de Estados Unidos.

Den esa manera, él buscaba señalar una versión que lo libraría de los señalamientos en su contra pues buscaba desvanecer la versión de que los crímenes ocurridos en torno al asesinato de Kiki Camarena fueron una represalia del Cartel de Guadalajara.

Jueces de Estados Unidos frenan a narco cercano a Caro Quintero

A Javier Vázquez se le señala de dos asesinatos ocurrido una semana antes del asesinato de Kiki Camarena contra dos turistas de Estados Unidos, John Walker y Alberto Radelat.

El primero el era escritor y el segundo fotógrafo, pero por sus perfiles los confundieron con espías de la DEA, a quienes torturaron por recientes pérdidas de cargamentos de drogas.

Estos dos asesinatos ocurrieron el 30 de enero de 1985 en el restaurante la Langosta, de Guadalajara, Jalisco, una semana después Camarena fue secuestrado y asesinado también con exceso de violencia.

Los jueces de California, Estados Unidos, le cerraron la puerta al objetivo de Javier Vázquez de tomar como ciertas las pruebas del libro y el documental de Amazon.