Roberto Lazzeri expresó su respaldo a la familia de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano abatido por un agente del ICE en Houston el 7 de julio de 2026.

La Embajada en Washington y el Consulado en Houston, empleará todas las herramientas a su alcance para que este caso sea investigado con absoluta seriedad. Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos

Siguiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, la Cancillería mexicana activará mecanismos diplomáticos y legales para esclarecer los hechos.

El embajador de México en Estados Unidos anunció reuniones urgentes con el Departamento de Estado, el DHS, ICE y legisladores, mientras el consulado en Houston acompaña a la familia en su exigencia de justicia.

Lo digo con claridad: no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes, sino de sostener un principio que no admite excepción. La vida y la dignidad humana están primero. Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos

México exige justicia y protocolos claros para proteger a sus connacionales tras muerte de Lorenzo Salgado

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri informó que el consulado en Houston acompaña a la familia de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años residente en Estados Unidos por 35 años, fallecido tras un disparo de un agente de ICE durante un operativo de detención en Houston el 7 de julio de 2026.

La familia de Salgado Araujo exige transparencia ante la versión oficial de “defensa propia” tras un operativo de inmigración en Houston; el hijo de Salgado, Ronaldo, afirmó que su padre “no merecía morir”, cabe recordar que Lorenzo había vivido más de 35 años en Estados Unidos, sin antecedentes penales, y buscaba regularizar su situación.

Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos se solidariza con familia de Lorenzo Salgado (@robertolazzeri / X)

Ante estos hechos y tras instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, Lazzeri anunció reuniones urgentes con el Departamento de Estado, el DHS, ICE y legisladores de ambas cámaras del Congreso estadounidense. “La vida y la dignidad humana están primero”, enfatizó el diplomático mexicano.

El caso de Lorenzo Salgado ha generado indignación en la comunidad mexicana y llamados a una investigación independiente, incluyendo por parte del FBI ante las acciones de ICE. Autoridades mexicanas insisten en que no se cuestiona el derecho de Estados Unidos a aplicar sus leyes, pero sí demandan claridad y respeto a los derechos humanos de los migrantes.

La tragedia revive el debate sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios y la necesidad de protocolos que eviten pérdidas de vidas ante el mando de ICE. La Embajada y el Consulado mexicano continuarán ofreciendo asistencia consular integral mientras exigen respuestas concretas de las autoridades estadounidenses.