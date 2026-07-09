La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará con las denuncias por las muertes de mexicanos en Estados Unidos bajo custodia o en operativos del ICE.

Así lo señaló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, luego de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue asesinado mientras se dirigía a su trabajo en Houston Texas.

De acuerdo con el canciller, la FGR responde a una solicitud de la SRE para atender, acompañar y buscar justicia para los 17 mexicanos que han muerto a manos de la institución migratoria estadounidense entre 2025 y 2026.

“Tiene que ser investigado”: Roberto Velasco reitera que FGR busca justicia por muerte de mexicanos en Estados Unidos

Roberto Velasco señaló que, como exigió la familia de Lorenzo Salgado Araujo, su muerte, así como la de 16 mexicanos más en custodia de ICE, debe ser investigada “con total seriedad”.

“Hay una situación muy dolorosa, la realidad es que a Lorenzo Salgado le quitan la vida agentes de ICE hace unos días. El pasado 7 de julio recibe una serie de disparos en este incidente que tiene que ser investigado con absoluta seriedad como han exigido sus familiares” Roberto Velasco, titular de la SRE

En este sentido, resaltó que la SRE presentará una solicitud a la FGR para que se inicien las denuncias correspondientes en Estados Unidos por cada caso de muertes de mexicanos bajo custodia de ICE.

De esta forma,México pasa del ámbito diplomático al penal para buscar la justicia para los 17 mexicanos muertos relacionados con el ICE en los estados en los que hayan ocurrido los hechos.

“La SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias para quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE, es decir, vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos” Roberto Velasco, titular de la SRE

Asimismo, resaltó que se iniciarán procesos civiles contra las empresas que administran los centros de detención de ICE, con el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones que violan los derechos humanos.

Cabe señalar que la SRE ya ha enviado 11 notas de protesta diplomática formal a Estados Unidos para exigir el esclarecimiento de cada hecho; el gobierno estadounidense aseguró que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes.

Por otra parte Roberto Velasco recordó que entre 2025 y 2026 se han sumado 17 mexicanos muertos bajo custodia o en operativos de ICE siendo: